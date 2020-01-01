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Насіння туї східної
Вартість:
6.60 грн
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|Код товару
|014053
|Назва
|Туя східна
|Група
|багаторічна
|Висота
|5-10 м
|Торгова марка
|Агропак+
|Кількість насіння
|20 шт
|Призначення
|для живоплотів біля будинку і в парках
|Виробник
|Україна
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