Каталог саджанців
Насіння хвойних рослин
Насіння туї східної
Каталог саджанців

Насіння туї східної

Насіння хвойних рослин Насіння туї східної Насіння туї східної GreenMarket
Вартість:
6.60 грн
+
Купити
Код товару 014053
Назва Туя східна
Група багаторічна
Висота 5-10 м
Торгова марка Агропак+
Кількість насіння 20 шт
Призначення для живоплотів біля будинку і в парках
Виробник Україна
 
0 грн